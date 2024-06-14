بالفيديو.. تعرف على أسعار الأضحية في مدينة بورتسودان ومتابعون: (أسعار في حدود المعقول مقارنة بالأرقام الفلكية التي نسمع عنها على السوشيال ميديا)

يستعد السودانيون لاستقبال عيد الأضحى, في ظروف صعبة متمثلة في الحرب التي تسببت في نزوح الملايين عن منازلهم إلى خارج البلاد وبعض الولايات الآمنة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين وفي ظل الظروف الصعبة شكى الكثيرون من ارتفاع سعر الأضاحي هذا العام.

ووفقاً لما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فإن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي.

وفي ظل تساؤول الكثير من المتابعين عن أسعار “خروف” الأضحية, قام بعض النشطاء بزيارة بعض التجار في مواقعهم لمعرفة الأسعار الحقيقية للأضحية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قام أحد النشطاء بجولة في أحد أسواق الماشية بمدينة بورتسودان شرقي السودان.

وعند سؤال التاجر عن الأسعار ذكر أن سعر الأضحية يبدأ من 200 ألف للخروف, وجاءت إفادة التاجر مطمئنة للمتابعين الذين وصفوا الأسعار بأنها في حدود المعقول مقارنة بما يتم ترويجه على السوشيال ميديا ويفيد بأن سعر الأضحية بلغ 500 ألف.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين