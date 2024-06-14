بالأرقام والتفاصيل.. بعد ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل السوداني تعرف على سعر “خروف” الأضحية السوداني في مصر وإقبال كبير من المواطنين السودانيين بالقاهرة على شرائه

تسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني في زيادة سعر “خروف” الأضحية السوداني في مصر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد متابعون أن سعر “الخروف” السوداني في مصر لم يشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بسعره في العام الماضي.

وذكروا أن ارتفاع سعر الجنيه المصري من 15 جنيه في عيد الأضحى الماضي إلى 39 و 40 جنيه في هذه الأيام تسبب في صعوبة الحصول على شرائه.

أي أن سعر الأضحية عندما وصل 10 ألف جنيه مصري في العام الماضي كانت تعادل 150 ألف جنيه سوداني, وهو ما أعتبره الكثيرون وقتها بأنه سعر منطقي مقارنة بأسعار الأضحية في السودان العام الماضي.

وخلال جولة قام بها محرر موقع النيلين في بعض المحلات السودانية التي قامت بطرح “الخروف” السوداني بحي فيصل بمحافظة الجيزة بالعاصمة المصرية القاهرة, فقد تراوحت أسعار الأضحية السودانية ما بين 10 ألف إلى 15 ألف جنيه مصري.

حيث بلغ سعر “الخروف” السوداني الصغير 10 ألف جنيه مصري أي ما يعادل حوالي (390 إلى 400 ألف جنيه سوداني) والمتوسط ما بين 12 إلى 13 ألف جنيه مصري أي ما يعادل (507 إلى 520 ألف جنيه سوداني) بينما بلغ سعر “الخروف” كبير الوزن 15 ألف جنيه مصري أي ما يعادل حوالي (585 إلى 600 ألف) حسب سعر صرف الجنيه المصري مقابل التطبيقات البنكية السودانية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد شهدت أسواق الأضحية السودانية في حي فيصل بالقاهرة إقبال كبير من المواطنين السودانيين على شراء “الخروف” السوداني على الرغم من ارتفاع أسعاره.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين