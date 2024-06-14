شاهد بالصورة.. نظرات رجل سوداني في الستين من عمره للراقصة آية أفرو أثناء جلوسها معه على “طاولة” واحدة تثير سخرية جمهور مواقع التواصل ومتابعون: (الله يعينك يا عمك وما تركز شديد يا حاج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع صورة تم قصها من مقطع فيديو للمودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آية أفرو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة رجل ذكر متداولو اللقطة أنه في الستين من عمره وهو يطيل النظر للمودل المثيرة للجدل.

ولاحق الرجل آية أفرو, بنظراته الغريبة أثناء حديثها وجلوسها معه على “طاولة” واحدة خلال تقديمها إحدى البرامج بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد أطلق عدد كبير منهم تعليقات ساخرة, حيث كتب أحدهم: (الله يعينك يا عمك) وكتب معلق آخر: (ما تركز شديد يا حاج).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين