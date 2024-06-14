بالصورة.. مقتل أبرز قادة الدعم السريع في دارفور على يد القوات المشتركة خلال معارك اليوم بالفاشر

لقي أحد قادة الدعم السريع, في دارفور مصرعه صباح الجمعة إثر معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إنه قتل علي يعقوب جبريل، قائد قطاع وسط دارفور في “قوات الدعم السريع”، خلال معركة دارت اليوم الجمعة.

وكان يعقوب, قد ظهر في تسجيل مسرب قبل يومين طلب من خلاله دعم قبائل السلامات والهبانيه وبعض القبائل التي تمثل العمود الفقري للدعم السريع بشكل مستعجل للفاشر.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن جبريل كان خاضعا لعقوبات دولية أميركية, فرضت بشأنة لارتكابه مجازر بوسط وشرق دارفور.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين