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شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر الأسافير وتستعرض جمالها الملفت على أنغام أغنية (طريق حبك) ومتابعون: (اللهم الثبات)

2024/06/14
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خطفت حسناء سودانية الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أبهرت الحسناء, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها الملفت.

وظهرت وهي تستعرض جمالها على أنغام أغنية الفنان عاطف السماني (طريق حبك), وسط تعليقات متغزلة من بعض المتابعين الذين تناقلوا المقطع وكتبوا: (اللهم الثبات).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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