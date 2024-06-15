بطولة بيومي فؤاد.. نتفليكس تبدأ عرض فيلم الصف الأخير

تبدأ منصة نتفليكس عرض فيلم “الصف الأخير”، بطولة الفنان بيومي فؤاد، وإخراج شريف محسن، وذلك بعد مشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته الـ24. وذلك من الجمعة.

يضم الفيلم مجموعة من النجوم، من بينهم بيومي فؤاد، وتيام قمر، وياسر الطوبجي، ومحمد عبدالعظيم، وأمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن. الفيلم من قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، ومن إخراج شريف محسن.

تدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب، وهو العمل الذي حصل على جائزتين في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط «أفضل فيلم وأفضل سيناريو».

المصري اليوم