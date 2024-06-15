لحية وشارب دون شعر.. تامر حسني يكشف عن «لوك» فيلمه الجديد «ريستارت»

كشف الفنان تامر حسني عن إطلالة شخصيته الجديدة في فيلمه المقبل “ريستارت”، الذي يواصل تصويره حاليًا ومن المقرر عرضه قريبًا في السينمات، دون تحديد موعد دقيق لطرحه.

نشر تامر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة من كواليس التصوير تظهر فيها تسريحته الجديدة، حيث اختار أن يكون شعره قصيرًا للغاية مع لحية وشارب.

كما حرص تامر على تهنئة متابعيه بمناسبة عيد الأضحى، وعلق على صورته قائلاً: “كل سنة وأنتم طيبين يا أغلى الناس.. عيد كله خير على الجميع يا رب”.

وأضاف تامر حسني: “صورة جديدة لي حاليًا.. استعدادًا لفيلم ريستارت واستعدادًا لحر الصيف”.

ومؤخرًا، حرص الفنان تامر حسني على التضامن مع ضحايا رفح الفلسطينية، وذلك بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيماتهم، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء.

المصري اليوم