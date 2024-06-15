ألمانيا تقص شريط اليورو بخماسية

استهلت ألمانيا مشوارها في يورو 2024، بالمقام على أرضها قوة، بالتفوق على اسكتلندا في المباراة الافتتاحية للبطولة (5-1) الجمعة، على ملعب أليانز أرينا.وسجل خماسية ألمانيا فلوريان فيرتز في الدقيقة 10، وجمال موسيالا (19)، وكاي هافيرتز (45)، ونيكلاس فولكروج (68)، وإيمري تشان (90)، بينما سجل لاسكتلندا أنتونيو روديجر بالخطأ في مرماه (87).

وحصدت الماكينات أول 3 نقاط في البطولة، لتتصدر مبكرا ترتيب المجموعة الأولى، التي تضم أيضا سويسرا والمجر.ونجح المانشافت في افتتاح التسجيل من المحاولة الأولى بالدقيقة العاشرة، بعد تلقي فيرتز تمريرة من كيميتش على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية مباشرة لمست أصابع حارس اسكتلندا قبل أن تسكن الشباك.

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