الخطوط الجوية القطرية تعلن تجديد شراكتها مع بطولة أمم أوروبا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تجديد شراكتها كشريك طيران رسمي لبطولة كأس أمم أوروبا، بدءًا من بطولة عام 2020 وحتى الآن.

تبدأ الناقلة القطرية الشراكة الجديدة مع بطولة كأس أمم أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا. تنطلق البطولة بمباراة افتتاحية في مدينة ميونخ يوم الجمعة 14 يونيو وتختتم في مدينة برلين في 14 يوليو 2024.

تعود علاقة الخطوط الجوية القطرية مع بطولة كأس أمم أوروبا إلى عام 2020، حيث كانت الشريك الرسمي للنسخة السابقة من البطولة. ستستضيف ألمانيا في هذا العام البطولة الـ17، التي ستقام في عشر مدن مختلفة، ومن المتوقع حضور حوالي 2.5 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم.

وعلق السيد بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، قائلاً: “يسعدنا التعاون مع بطولة أمم أوروبا، التي تُعتبر واحدة من أبرز بطولات كرة القدم في العالم. بصفتنا شريك الطيران الرسمي للبطولة، نلتزم بتقديم خدماتنا المميزة للمشجعين من جميع أنحاء العالم ومساعدتهم في الوصول إلى ألمانيا لمتابعة هذه البطولة العالمية”، وفقًا للموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية.

وأضاف المهندس المير قائلاً: “إن هذه الشراكة تؤكد على التزامنا بجمع العالم معاً عبر شبكة وجهاتنا المتنامية التي تضم أكثر من 170 وجهة عالمية. ومع تدشين رحلاتنا الجوية المباشرة إلى مدينة هامبورغ، فإننا نعزز من تواجد الناقلة القطرية في أوروبا، مؤكدين على التزامنا اتجاه سوق السفر في المنطقة”.

وبالإضافة إلى هذه الشراكة، تعزز الخطوط الجوية القطرية من خدماتها التشغيلية في ألمانيا من خلال تدشين الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة هامبورغ، لتضاف إلى شبكة وجهات الناقلة القطرية المتنامية التي تصل إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم. وانطلاقاً من التزامها بالتميز والابتكار، يسر الخطوط الجوية القطرية أن تقدم لمسافريها العديد من خيارات السفر مع خمس وجهات لها في ألمانيا و49 وجهة في جميع أنحاء أوروبا.

هذا وتلتزم الخطوط الجوية القطرية بدعم الرياضة بمختلف أنواعها على مستوى العالم، ومساعدة المشجعين للحصول على تجربة سفر استثنائية لحضور البطولات والفعاليات الرياضية المفضلة لديهم. وتعد الناقلة الوطنية لدولة قطر شريك الطيران الرسمي لسباقات الفورمولا 1®، والاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفريق باريس سان جيرمان وفريق إنتر ميلان، وفريق رويال تشالنجرز بنغالور وبطولة الكونكاكاف، وبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي لرياضة السيارات، وبطولة الرجل الحديدي والرجل الحديدي 70.3، وسلسلة الترياثلون، والاتحاد العالمي للتزلج الشراعي، وبطولة يونايتد للرجبي، وبطولة نادي الرجبي الأوروبي للمحترفين، والعديد من البطولات والأحداث الرياضية الأخرى في مختلف الرياضات بما في ذلك كرة القدم الأسترالية، وكرة السلة، والكريكيت، والفروسية، وسباق السيارات، والاسكواش، والتنس.

الشرق القطرية