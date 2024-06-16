مستشار رئيس حركة العدل والمساواة بشارة سليمان: سنقف مع الجيش حتى النصر وعلى البرهان الا يستجيب لضغوط الغرب

قال مستشار رئيس حركة العدل والمساواة بشارة سليمان في افادات جديدة حول معارك الفاشر:
ليست هناك مفاوضات حقيقة أما نصر كامل أو شهادة كاملة ولا مجال أمام الجنجويد سوى الهزيمة أو الإستسلام
طلب الأمم المتحدة من الجيش والقوات المشتركة بوقف القتال في دارفور غير مقبول.
دول الاستمرار تسعى لتفتيت السودان وقرار مجلس الأمن ليس له قيمة
سنزحف على بقية مدن السودان المحتلة ونعمل على تحرير البلاد مع الجيش السوداني.
التجارب الامريكية السياسية اثبتت فشلها مع الشعوب والدول التي ذهبت اليها..كالصومال وفيتنام والعراق وغيرها ويجب عدم اعطاء الأمريكان اي أهمية
سنقف مع الجيش حتى النصر وعلى البرهان الا يستجيب لضغوط الغرب وينظر اولا الى مصالح شعبه والنصر قادم باذن الله.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية
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