شاهد بالفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع عمر جبريل ينعي القائد علي يعقوب ويؤكد: (لم يتزوج وعندما نصحناه بالزواج قال لنا أريد أن أتزوج من الحور العين فقط وهو ما تحقق له)

بكلمات مؤثرة نعى القائد الميداني لقوات الدعم السريع عمر جبريل, قائد الدعم السريع بدارفور اللواء علي يعقوب, الذي لقي حتفه أمس الجمعة بالفاشر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد خرج جبريل, في مقطع فيديو نعى فيه علي يعقوب, مؤكداً بسالته في القتال.

وكشف عمر جبريل, خلال حديثه عن أن فقيد الدعم السريع الذي لقي مصرعة على يد القوات المشتركة بالفاشر, لم يتزوج رغم تقدمه في السن.

وقال بحسب ما نقل محرر موقع النيلين أنهم عندما كانوا يتحدثون معه ويطالبونه بالزواج كان يرد عليهم بأنه يريد الزواج من الحور العين فقط, وذكر عمر جبريل أن ما قاله علي يعقوب, تحقق له وزفته الحور العين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين