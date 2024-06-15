شاهد بالفيديو.. الفنان عمر إحساس يغني للممرضات وهو طريح الفراش بإحدى المستشفيات بالولايات المتحدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث تم تصويره من إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبحس رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان السوداني المعروف عمر إحساس, وهو طريح الفراش الأبيض بإحدى المستشفيات بأمريكا وفقاً لما ذكر المتابعون.
وظهر الفنان عمر إحساس بروح معنوية عالية رغم المرض والآلم, حيث غنى إحساس, وأطرب الممرضات اللاتي رددن معه أغنية تدعو للتعايش السلمي.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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