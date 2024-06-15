شاهد بالفيديو.. آخر ظهور لقائد الدعم السريع بدارفور علي يعقوب مع “قرن شطة” قبل لحظات من مصرعه على يد القوات المشتركة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, خلال الساعات الماضية مقطع فيديو حظي بمشاركات واسعة عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول قائد لدعم السريع بدارفور علي يعقوب, وهو يلوح بيده بعلامة النصر قبل أن يلقي مصرعه أمس الجمعة على يد القوات المشتركة.

وظهر اللواء علي يعقول, مع القائد الميداني لقوات الدعم السريع “قرن شطة” والذي ظهور هو الآخر يهتف ويؤكد اقتحامهم للفاشر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين