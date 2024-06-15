شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تثير ضجة واسعة بتقديمها وصلة رقص مثيرة مع عازفها على أنغام (البان المال)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو للفنانة الشهيرة هدى عربي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المطربة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تتفاعل في الرقص خلال حفل خاص أحيته بالغناء.

ودخلت السلطانة في وصلة رقص مثيرة مع عازف الإيقاع و “الطار” الخاص بها, وذلك على أنغام أغنيتها الجديدة (البان المال).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين