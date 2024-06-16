“ثقة فى الله نجاح”.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مفيش كده

كشف الفنان محمد رمضان، الستار عن أغنيته الجديدة مفيش كده والتى يطرحها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق محمد رمضان على كليب أغنيته الجديدة قائلًا: “كل سنة وأنتم طيبين.. مفيش كده.. دلوقتي ثقة في الله نجاح”.

حسم الفنان محمد رمضان قراره بعدم تقديم جزء ثانٍ من مسلسل “جعفر العمدة”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان قبل الماضي. أثار هذا القرار جدلاً حول إمكانية إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل.

وقال محمد رمضان: “إذا كنت سأقوم بعمل جزء ثانٍ لكل عمل ناجح أقدمه، فهذا يعني أن كل أعمالي ستتحول إلى أجزاء ثانية. أنا ضد الأجزاء الثانية لأنها لا تمنحني الحافز. أريد تقديم شخصية جديدة يتعاطف معها الجمهور. أريد الدخول في تحدٍ جديد وأبتكر شخصية يصدقها الجمهور ويحبها ويتأثر بها”.

جريدة الدستور