بتورتة وكاب.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 32

نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، صورة وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ32.

ظهر محمد صلاح في الصورة مرتديًا قبعة وأمامه كعكة احتفالاً بذكرى ميلاده.

خلال مسيرته الاحترافية، شهدت قيمة محمد صلاح التسويقية تطورًا كبيرًا. بدأ مشواره الكروي مع المقاولون العرب بقيمة 25 ألف يورو في عام 2010، ووصلت قيمته حاليًا إلى أكثر من 65 مليون يورو، مما يجعله من أغلى لاعبي العالم.

حقق صلاح العديد من الجوائز الكبرى مع ليفربول، وأثبت نفسه في أوروبا حيث تغنت به الصحف العالمية. من بين إنجازاته الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية.

وحصل صلاح على العديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته، منها أفضل لاعب صاعد في إفريقيا والفتى الذهبي من الاتحاد العربي وأفضل لاعب عربي في العام، وحصل على التشكيل المثالي من الاتحاد الافريقي 3 مرات والتشكيل المثالي في كأس أمم إفريقيا عام 2017 وعام 2021 وأفضل لاعب إفريقي مرتين متتاليتين وأفضل لاعب في إنجلترا، وحصل على الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي 3 مرات، وأفضل لاعب وأفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي وجائزة جمهور ليفربول لأفضل لاعب مرتين.

وأصبح صلاح صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر برصيد 56 هدفًا ويسبق النجم الأسطوري حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب برصيد 68 هدفًا.

جريدة الدستور