سعيدة بردود الأفعال.. ديانا كرزون تقدم هديتين للعرسان في العالم العربي

ديانا كرزون، النجمة الأردنية، قامت بمفاجأة جمهورها ومتابعيها في العالم العربي بإصدار عملين غنائيين خاصين بالأعراس، وذلك قبيل حلول فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك.

قدّمت كرزون أغنيتي زفة من التراث الأردني والخليجي لتكريم جميع العرسان في الوطن العربي، حيث أعربت عن رغبتها الكبيرة في إحياء التراث من خلال هذين العملين. تم تطوير كلمات الأغاني والألحان والتوزيع الموسيقي بعناية لتتناسب مع الأذواق الحديثة.

الأغنية الأولى بعنوان “زفة شبيك لبيك”، التي ألحنها على نمط الفلكلور، جاءت بكلمات من قبل الشاعر الغنائي رائد الشطناوي وتوزيع موسيقي من محمد القيسي، وحققت نجاحًا كبيرًا بعد أيام قليلة من إصدارها على قناة كرزون الرسمية على يوتيوب.

وبعد ذلك بأيام قليلة، قدمت كرزون زفة عروس بعنوان “هب السعد”، مستوحاة من التراث الخليجي، وتم تطويرها وإعادة توزيعها الموسيقي بواسطة عبد الله العماني.

تأكدت ديانا كرزون من خلال هذه الأعمال من تأكيدها على اعتزازها الكبير بالتراث العربي المتنوع، وأنه يستحق أن يُقدم بأساليب جديدة وتوزيعات موسيقية متجددة تناسب تطلعات وأذواق الأجيال الحديثة.

وعبرت كرزون عن سعادتها الكبير بردود الأفعال التي تلقتها من جمهورها الواسع المنتشر في كل ارجاء الوطن العربي، علمًا بأن العملين شهدا مشاركات كبيرة جدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتعرف ديانا بأنها واحدة من أميز من قدمن أغانٍ خاصة بالأعراس وكان منها “زفة فرحتنا الليلة، ولعانة، وغيرها.

جريدة الدستور