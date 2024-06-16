شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء فاضحة.. حسناء سودانية تستعرض مفاتنها بوصلة رقص تثير بها غضب الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار غضب الجمهور والمتابعين بعد تناقله على عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وهي تستعرض مفاتنها بوصلة رقص مثيرة للجدل.

وظهرت الفتاة بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة, وتسببت رقصات الفتاة وملابسها التي ظهرت بها في غضب الجمهور الذي هاجمها بشدة مطالباً أولياء الأمور بمتابعة بناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين