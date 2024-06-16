شاهد بالفيديو.. سودانيون في بريطانيا يحاصرون الناشط البارز بالدعم السريع الربيع عبد المنعم داخل إحدى المحلات ويوجهون له هجوم عنيف والأخير يفقد أعصابه ويحاول الإعتداء عليهم بالعصا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث حظي بمشاهدات ومشاركات واسعة عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الناشط البارز بقوات الدعم السريع الربيع عبد المنعم, وهو محاصر بعدد من السودانيين بمدينة “شيفلد” بالمملكة المتحدة.

وحاصر السودانيون الربيع, لحظة دخوله إحدى المحلات السودانية بالمدينة البريطانية الشهيرة, وهتف الحاضرون بقوة في وجه الناشط بالدعم السريع.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد هاجم السودانيون الربيع, بسبب مولاته ودعمه لقوات الدعم السريع رغم ارتكابها لجرائم كبيرة في السودان.

وفي ظل الهجوم المتكرر من الحاضرين عليه لم يتمالك “الربيع”, أعصابه وحاول الاشتباك مع أحدهم وضربه بعصا “البلياردو” الموجودة داخل المحل.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين, عبر عن إعجابه الكبير بموقف الشباب وهجومهم على الناشط “الربيع”, الذي اشتهر بمساندته القوية لقوات حميدتي منذ اندلاع الحرب في أبريل من العام الماضي ورغم المجازر التي ارتكبتها في السودان ومواطنيه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين