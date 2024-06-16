شاهد بالصورة.. حسناء الإعلام السوداني تسابيح خاطر تخطف الأضواء في يوم العيد بإطلالة مبهرة

نشرت الإعلامية والمذيعة السودانية اللامعة تسابيح مبارك خاطر, صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة قناة سكاي نيوز عربية, بإطلالة أنيقة خطفت بها الأضواء على السوشيال ميديا.

وقامت نجمة قناة النيل الأزرق, والشروق, بتهنئة أصدقائها ومتابعيها بعيد الأضحى المبارك, حيث أرفقت تهنئة قصيرة مع الصورة التي قامت بنشرها, وكتبت: (عيدكُم مبَارَك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين