شاهد بالفيديو.. بعد مقتل قائد الدعم السريع بدارفور.. “الجوفاني” يظهر غاضباً ويتوعد مواطني مدينة الفاشر: (ما تقول لي مواطنين ولا انتهاكات ولا منظمات دولية ولا قيامة رابطة الرد سيكون قاسي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للقائد الميداني لقوات الدعم السريع “الجوفاني”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر “الجوفاني”, غاضباً من الأحداث التي صاحبت مقتل قائد الدعم السريع بولاية دارفور اللواء علي يعقوب, والذي تسبب مقتله على يد القوات المشتركة خلال حرب بالفاشر في صدمة كبيرة لقوات حميدتي.

وترحم “الجوفاني”, على قائد الدعم السريع, بدارفور, ووصفه بأنه أعظم من أرتدى الزي العسكري لقوات الدعم السريع.

وأبدى القائد الميداني لقوات حميدتي, غضبه الكبير من الأحداث التي صاحبت مقتل علي يعقوب, وقال وهو يتوعد مواطني مدينة الفاشر: (ما تقول لي مواطنين ولا انتهاكات ولا منظمات دولية ولا قيامة رابطة الرد سيكون قاسي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين