مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. الحسناء السودانية “لوشي” تبهر المتابعين بإطلالة مثيرة في ليلة العيد والجمهور يتغزل: (بنت سمحة زي تجديد الإقامة)

2024/06/16
لوشي العيد

نشرت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, صور حديثة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

لوشي العيد2

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “لوشي” بإطلالة مثيرة أبهرت بها المتابعين.

وحظيت صور “لوشي” بتفاعلات كثيرة, حيث تفاعل أكثر من ألفين شخص مع صورها التي قامت بنشرها في يوم العيد.

لوشي العيد

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور على صور الحسناء, فقد تغزل المئات في الإطلالة المبهرة للإعلامية الأنيقة, وكتب أحدهم متغزلاً: (بنت سمحة زي تجديد الإقامة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/16