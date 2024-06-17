رأسية بيلينجهام تكفي إنجلترا للفوز أمام صربيا

افتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في يورو 2024، بالفوز على نظيره الصربي (1-0) مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.وأحرز جود بيلينجهام هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 13، برأسية قوية مستغلا عرضية من زميله بوكايو ساكا.

وتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متفوقا على المنتخبين الدنماركي والسلوفيني اللذين تعادلا 1-1 في وقت سابق اليوم الأحد.

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