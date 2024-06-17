بصورة غامضة.. رامز جلال يوجه رسالة لجمهوره بمناسبة عيد الأضحى

هنأ الفنان رامز جلال جمهوره ومتابعيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024، ووجه لهما رسالة خاصة منه.

ونشر رامز جلال، صورة غامضة له عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، وعلق عليها قائلا: «عيد أضحى مبارك علينا جميعا ويارب كل حياتكم أعياد ودايما بصحه وسعاده وستر، وربنا ميحرمني منكم جميعا».

وتفاعل الجمهور مع تهنئة رامز جلال لهما بمناسبة العيد، كل سنة وانت طيب وبخير دايما ومبسوووط في حياتك، المختلف كل سنه وانت طيب.

المصري اليوم