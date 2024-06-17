يورو 2024: تعادل أول وتراجع بمعدل التسجيل 17 يونيو، 2024

انتهت حتى الآن مباريات الجولة الأولى في المجموعات (1 و2 و3)، حيث أقيمت 6 مباريات في المجموعات الثلاث.

وفي اليومين الأول والثاني من منافسات يورو تمّ تسجيل 16 هدفاً في 4 مباريات بواقع 4 أهداف في كل مباراة.

أمس الأحد، جرت مباراتا الجولة الأولى في المجموعة الثالثة، وفيهما تعادلت سلوفينيا مع الدنمارك 1-1، وفازت إنكلترا على صربيا 1-0.

وبالأهداف الـ 3 في المجموعة الثالثة، ارتفع عدد أهداف يورو 2024 إلى 19 هدفاً في 6 مباريات، وانخفض معدل التسجيل في المباراة الواحدة إلى أكثر من 3 أهداف بقليل في المباراة الواحدة.

وحتى الآن فإن المجموعة الثالثة هي الأقل تسجيلاً (3 أهداف) فيما كان عدد الأهداف في مباراتي الجولة الأولى في المجموعة الأولى (10) وفي المجموعة الثانية (6).

ومن أصل 6 مباريات جرت، فإن 5 منها انتهت بفوز منتخب على آخر، ووحده لقاء سلوفينيا والدنمارك انتهى بالتعادل 1-1.

وبات منتخب صربيا هو الثاني بعد كرواتيا بين 12 منتخباً لعب حتى الآن لم يسجل، بينما المنتخبات الـ 10 الأخرى كلها سجلت أهدافاً.

الامارات نيوز