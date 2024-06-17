شاهد بالصورة.. خلال مباراة فريقها بالدوري التونسي.. جماهير فريق مستقبل قابس تدعم السودان بلافتة كتبت عليها: (من غزة إلى السودان الخذلان هو العنوان)

حظيت صورة تم التقاطها من إحدى المباريات بالدوري التونسي لكرة القدم, بإعجاب منقطع النظير على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول رواد مواقع التواصل بالسودان لقطة للافتة رفعها التراس الايغلز المناصر لمستقبل قابس التونسي في احد مباريات الدوري في تونس.

وأعلن التراس مستقبل قابس, من خلال اللافتة دعمه للشعب السوداني في الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد كتب الألتراس على اللافتة التي حظيت باعجاب الآلاف من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان: (من غزة إلى السودان الخذلان هو العنوان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين