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شاهد بالصورة والفيديو.. صانع محتوى سوداني يبهر السعوديين بسعة معرفته وحفظه لكثير من الأنساب للقبائل بالمملكة العربية السعودية وأحدهم يعبر عن ذهوله: (ما شاء الله عليك)

2024/06/17
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أبهر إعلامي سوداني, وصانع محتوى, على مواقع التواصل الاجتماعي مواطن سعودي بعد أن أثبت له معرفته وإلمامه بأنساب قبائل بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الناشط فوزي إبراهيم سليمان, الشهير بـ”فوزي السوداني “, وهو يسأل أحد السعوديين عن قبيلته.

وتفاجأ المواطن السعودي, بمعرفة “فوزي السوداني “, حفظه لكثير من الأنساب للقبائل بالمملكة العربية السعودية, ليرد عليه وهو يضحك بانبهار (ما شاء الله عليك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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