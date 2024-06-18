رونالدو يصارع مورينيو من أجل راموس

عاد الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الأسبق، إلى دائرة اهتمام الأندية السعودية، بعدما أعلن رحيله عن إشبيلية.

ولعب راموس مع إشبيلية “فريقه القديم”، الموسم الماضي، قادما من باريس سان جيرمان، الذي انضم إليه في 2021 بعد سنوات من اللعب بقميص الريال.

لكن قائد الدفاع قرر عدم تجديد عقده مع النادي الأندلسي ليصبح لاعباً حراً الآن، وسط اهتمام من أندية عدة في تركيا وأمريكا والسعودية بضمه.

وبحسب صحيفة “دياريو آس” الإسبانية فإن هناك محاولات من جانب كريستيانو رونالدو نجم وقائد النصر، وزميل راموس السابق في الريال، وفيرناندو هييرو المدير الرياضي الجديد للنادي السعودي، من أجل إقناع المدافع بالانضمام إلى العالمي.

وذكرت الصحيفة أن عائلة راموس تميل للسفر إلى أمريكا، خاصة أن اللاعب تلقى عرضاً بالفعل من سان دييجو، لكنه لم يحسم قراره النهائي.

كذلك فإن جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة يريد الاتحاد مع لاعبه السابق “راموس” من جديد، رغم أنه يواجه منافسة شرسة من الغريم المحلي في تركيا جالطة سراي، الساعي لضمه.

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