حارس المريخ يودع جماهير ناديه برسالة مؤثرة بعد رحيله رسمياً: (أتمنى ان يجتمع شملنا مستقبلا اتركوا لي مكاناً في قلوبكم وتمنوا لي التوفيق اينما ذهبت يعيش نادي الشعب المريخ العظيم)

ودع حارس مرمى المريخ والمنتخب السوداني المعار لنادي عزام التنزاني, محمد المصطفى, جماهير ناديه برسالة مؤثرة وذلك على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد انتقل المصطفى, إلى فريق عزام التنزاني, الذي قام بشراء متبقي عقد اللاعب 6 أشهر من ناديه المريخ.
وكتب الحارس الدولي: (سنة الحياه مبنية علي بداية ونهاية لقاء ثم فراق مهما طالت المدة .. لن اسميه فراق لأن الفرق الابتعاد الجسدي الوجداني والروحي بينما انا إبتعاد جسديآ ليس إلا فكيف يعقل ان أفارق اصلي ومنزلي ومن جعلو مني ما انا عليه الان ابتعد جسديآ فقط باحثآ عن تحديات وتجربه مختلفه من آجلا التطور والنجاح علي مستويات جديده اتمني خلالها ان كون خير سفير وممثل لنادي الشعب والمريخ العظيم والشعب السوداني الصبور وكل من ساندني .
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