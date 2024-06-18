حارس المريخ يودع جماهير ناديه برسالة مؤثرة بعد رحيله رسمياً: (أتمنى ان يجتمع شملنا مستقبلا اتركوا لي مكاناً في قلوبكم وتمنوا لي التوفيق اينما ذهبت يعيش نادي الشعب المريخ العظيم)

ودع حارس مرمى المريخ والمنتخب السوداني المعار لنادي عزام التنزاني, محمد المصطفى, جماهير ناديه برسالة مؤثرة وذلك على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد انتقل المصطفى, إلى فريق عزام التنزاني, الذي قام بشراء متبقي عقد اللاعب 6 أشهر من ناديه المريخ.

وكتب الحارس الدولي: (سنة الحياه مبنية علي بداية ونهاية لقاء ثم فراق مهما طالت المدة .. لن اسميه فراق لأن الفرق الابتعاد الجسدي الوجداني والروحي بينما انا إبتعاد جسديآ ليس إلا فكيف يعقل ان أفارق اصلي ومنزلي ومن جعلو مني ما انا عليه الان ابتعد جسديآ فقط باحثآ عن تحديات وتجربه مختلفه من آجلا التطور والنجاح علي مستويات جديده اتمني خلالها ان كون خير سفير وممثل لنادي الشعب والمريخ العظيم والشعب السوداني الصبور وكل من ساندني .

شكرآ عائلتي الصبوره التي ساندتني..

شكرآ رئيس النادي الباش مهندس عمر المنبر..

شكرآ الأستاذ كمبال عبدالله كمبال .. لمنحي هذه الفرصه لتمثيل نادي المريخ والسودان خرجيآ

شكرآ خاص لجماهير هذا الكيان العظيم التي ساندتني واعتطني الفرصه لتمثيل المريخ والسودآن خارجيآ ..

ارتداء قميص اعظم كيان فخر وشرف لي وتمثيل الفريق والدفاع عن شعار النادي والوانه ..

المريخ يظل دومآ المكان الذي ولدت فيه كرويآ و المواطن الذي تعلمت وسطه ابجديات كره القدم والكيان الذي رسخ في شخصيتي قيم الحب والاجتهاد والوفاء والتحدي التي انا وشعب الاحمر نشاركها..

هنا تربيت لاصبح محمد مصطفي الذي انا عليه واتمنا ان اكون قد مثلت قميص نادي المريخ العظيم ولم ابخل عليه بذره جهد طيله 10سنوات واني قد تركت بصمه في تاريخ النادي وقلوب الجماهير المريخيه ..

اتنمني ان يجتمع شملنا مستقبلا اتركو لي مكانآ في قلوبكم وتمنو لي التوفيق اينما ذهبت

يعيش نادي الشعب و المريخ العظيم).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين