شيرين عبد الوهاب تلغي حفلها الغنائي مع حسين الجسمي في دبي .. ما السبب؟

أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب عن إلغاء حفلها الغنائي في مدينة دبي، الذي كان من المقرر إقامته مع الفنان حسين الجسمي في 21 يونيو الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك، بسبب سفرها في رحلة استشفائية.

وأشار المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص لشيرين عبدالوهاب، إلى أن هذا الإلغاء تم بالتنسيق مع الجهة المنظمة للحفل. وأضاف أن شيرين انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة درامية ستطرحها قريبًا، بالتعاون مع فريق أغنية “الدهب” وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقي توما.

كان من المقرر أن تقيم شيرين الحفل في دبي في 21 يونيو الجاري، بمشاركة الفنان حسين الجسمي، ضمن فعاليات “العيد في دبي”، حيث سيقدم الجسمي مع فرقته الموسيقية مجموعة من المفاجآت الجديدة لأول مرة أمام جمهوره.

وفي سياق آخر، نفى حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، الأخبار المتداولة حول تعليقه على خطوبة شيرين عبدالوهاب، طليقة نجله، مؤكداً أنه لم يتحدث عن خطوبتها ولم يصرح بأي شيء عنها منذ فترة طويلة.

وقال «حسين» في تصريحات لـ«المصري اليوم» :«كل الأخبار اللي على السوشيال والمواقع الإخبارية غير صحيحة ولم أتحدث مع أحد حول خطوبة شيرين عبدالوهاب، ربنا يسعدها ويكملها حياتها بخير».

ووجه «حسين» رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلا :«شيرين كانت في بيتنا وكان في بينا عيش وملح، وأتمنى لها أن تعيش حياة سعيدة خالية من المشاكل والأزمات وربنا يسعدها في خطوبتها الجديدة».

كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب تصدرت تريند موقع التغريدات «إكس»، بعد تداول رواد السوشيال ميديا أنباء خطوبتها لرجل أعمال من خارج الوسط الفني، وهو ما أكده طليقها المطرب حسام حبيب، بعدما وجه رسالة تهنئة بالخطوبة من خلال رسالة صوتية تمت إذاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر ارتباط الفنانة شيرين عبدالوهاب من رجل أعمال من خارج الوسط الفني والذي قررت عدم الإفصاح عن اسمه بسبب عدم حبه للظهور الإعلامي.

المصري اليوم