تامر حسني يطير في الهواء بحفله ويعلق: مجازفة خطيرة.. ما القصة؟

نشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور من حفله في «Zed East» الذي أحياه يوم الإثنين الماضي، حيث شهد الحفل أكبر حضور جماهيري في تاريخ حفلات «ZED».

وفي الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، يظهر تامر حسني معلقاً في الهواء. وعلّق على الصور قائلاً: «من أعماق قلبي شكرًا لجمهور Zed East الضخم والمحترم والراقي. حقيقي كانت من أجمل الحفلات التي استمتعت بها خلال مشواري الفني».

وأنا طرت النهاردة لآخر شخص في الحفلة عشان أحاول أوصل وأكون قريب لكل واحد منكم، كانت مجازفة كبيرة وخطيرة بصراحة بس إنتوا تستاهلوا التعب»

كما وجه تامر حسني الشكر لمغني الراب «زاب ثروت» على مشاركته الغناء خلال الحفل قائلًا: «كل الشكر لأخويا الفنان المحترم زاب ثروت شرفتني يا حبيبي».

وعلق تامر حسني على تسجيله أكبر حضور جماهيري في تاريخ حفلات «ZED» قائلًا: «كون إني أسجل أكبر رقم حضور جماهيري في تاريخ حفلات «ZED» رغم النجوم العالمين الأجانب اللي غنوا فيها، حقيقي شرف كبير ليا، وكرم كبير من ربنا ليا، وبشكر جمهوري الكريم الراقي المحترم صاحب النجاح ده».

المصري اليوم