تجمع أحمد عز ويسرا.. تعرف على موعد عرض مسرحية «ملك والشاطر»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن موعد عرض مسرحية «ملك والشاطر» بطولة الفنان أحمد عز والفنانة يسرا.

نشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» البوستر الرسمي للمسرحية، وعلق: «مسرحية “ملك والشاطر” من بطولة النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز».

وأوضح أن المسرحية ستُعرض على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 6 يوليو.

في المسرحية، يجسد أحمد عز شخصية الشاطر حسن، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، لكن الملكة ست الكل تطلب منه مهراً عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها. يواجه حسن العديد من الصعاب طوال رحلته.

مسرحية «ملك والشاطر» من تأليف وإخراج محمد محمدي، وموسيقى عزيز الشافعي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي يتضمن عدة أغاني.

معروف أن آخر بطولات أحمد عز في المسرح كانت هادي فالنتين إخراج محمد محمدي، وشارك في بطولتها تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، وتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض عام 2023.

المصري اليوم