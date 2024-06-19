محمد هنيدي بـ«المسدسات» في بوستر فيلمه الجديد

طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، البوستر الرسمي لفيلم «الاسترليني» من بطولة النجم محمد هنيدي.

نشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» البوستر، الذي تصدره الفنان محمد هنيدي، وعلق قائلاً: «في الانتظار».

ظهر محمد هنيدي على البوستر مرتديًا زي رجل عصابة ويحمل مسدسين، والفيلم من إخراج حسين المنباوي.

وفي التعليقات، كتب محمد هنيدي: «إن شاء الله الفيلم يعجب الجمهور ونكون عند حسن ظنهم.. ومليون مبروك لولاد رزق».

كما يستعد الفنان محمد هنيدي لعرض موسم جديد من مسرحية «رمضان ميوزيكال سكول»، التي سبق عرضها في موسم الرياض.

وسبق وحققت مسرحية «رمضان ميوزيكال سكول» نجاحا كبيرا في موسم الرياض، وهو الذي دفع النجم محمد هنيدي بطل العمل في إعادة عرضها مرة أخرى في السعودية خلال الفترة المقبلة.

المصري اليوم