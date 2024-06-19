صاروخية جولر تقود تركيا لفوز مثير على جورجيا في يورو 2024

سجل أردا جولر، لاعب ريال مدريد، هدفًا رائعًا بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة ليقود منتخب تركيا إلى فوز مثير على جورجيا بنتيجة 3-1، الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم في ألمانيا.

تقدم المنتخب التركي بهدف سجله ميرت مولدور بتسديدة قوية في الدقيقة 25.

وأدرك منتخب جورجيا، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه ببطولة اليورو، هدف التعادل عبر مهاجمه جورجيس ميكاوتازدي في الدقيقة 32 بعد تمريرة من زميله جورجي كوشوراشفيلي.

وفي الدقيقة 65، فوجئ أكثر من 80 ألف متفرج في مدرجات ملعب سيجنال إيدونا بارك بتسديدة يسارية من أردا جولر، ليسجل لاعب ريال مدريد هدفًا ثانيًا بطريقة رائعة في الزاوية اليمنى العليا للمرمى.

وأضاف محمد كريم أكتوركوجلو الهدف الثالث لتركيا بعد هجمة مرتدة، مسددًا الكرة في المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وانتزع الأتراك ثلاث نقاط ثمينة قبل الاختبار الصعب أمام البرتغال يوم السبت المقبل في الجولة الثانية، بينما سيلعب منتخب جورجيا ضد التشيك في نفس اليوم.

صحيفة البيان