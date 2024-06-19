وفاة الممثلة الفرنسية أنوك إيميه عن 92 عاماً – صورة

توفيت الممثلة أنوك إيميه، إحدى أبرز وجوه السينما الفرنسية في القرن العشرين، يوم الثلاثاء في منزلها في باريس عن عمر يناهز 92 عامًا، وفقًا لما أعلن وكيل أعمالها وعائلتها.

وقال سيباستيان بيرولا من وكالة “تايم آرت” لوكالة فرانس برس، إن الممثلة التي اشتهرت بأدوارها في أفلام مثل “رجل وامرأة” (Un homme et une femme)، و”لولا” و”لا دولتشي فيتا”، فارقت الحياة صباح الثلاثاء.

كما أكدت مانويلا باباتاكيس، ابنة أنوك إيميه والمخرج نيكو باباتاكيس، خبر وفاتها. وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: “مع ابنتي جلعاد وحفيدتي ميلا، نشعر بحزن شديد لإعلان رحيل والدتي أنوك إيميه. لقد كنتُ قريبة منها عندما توفيت هذا الصباح في باريس”.

وُلدت أنوك إيميه في 27 أبريل 1932 في باريس، واسمها الحقيقي فرنسواز دريفوس. حققت شهرة عالمية بفضل دورها في الفيلم الشهير “رجل وامرأة” للمخرج كلود لولوش، الذي حصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1966.

وقد أكسبها هذا الدور جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة، فضلا عن ترشيح لجائزة أوسكار.

وشاركت أنوك إيميه في أفلام مع أعظم الأسماء في السينما الفرنسية الإيطالية: جاك دومي (“لولا”)، وفيديريكو فيليني (“لا دولتشي فيتا” و”ويت إي دومي” Huit et demi)، وماركو بيلوتشيو، وجاك بيكر أو أندريه كايات الذي أطلقها عام 1949 في فيلم “ليزامان دو فيرون” (“عشاق فيرونا”).

وقد أصبحت إطلالاتها نادرة في الآونة الأخيرة. لكن كانت لها عودة مؤثرة في عام 2019 إلى مهرجان كان، حيث أعادت تشكيل الثنائي الشهير في “أن أوم إيه أون فام”، في تكملة صوّرها كلود لولوش بعنوان “Les Plus belles annees d’une vie” (“أجمل سنوات الحياة”).

صحيفة البيان