ممارسة التدريبات في المساء أفضل من أجل خفض معدلات السكر في الدم

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية بين الساعة السادسة مساءً ومنتصف الليل تساعد في خفض معدلات الجلوكوز في الدم بشكل أفضل خلال الليل والنهار.

وشملت الدراسة، التي نشرها الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الصحية، 186 شخصًا بالغًا في منتصف العمر ممن يعيشون حياة غير نشطة ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

في إطار الدراسة، استخدم المتطوعون أجهزة لقياس مستوى النشاط البدني ومستويات الجلوكوز في الدم لمدة 14 يومًا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين مارسوا التمارين بين السادسة مساءً ومنتصف الليل حققوا أكبر انخفاض في معدلات السكر في الدم، سواء خلال الليل أو في اليوم التالي.

وأظهرت النتائج أن الفائدة كانت أكثر وضوحًا في الأشخاص الذين وصلوا إلى مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري.

وأكد فريق الدراسة أن هذه النتائج تؤكد الأهمية المتزايدة لممارسة الرياضة بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة.

وأضافوا: “لابد أن يأخذ المشرفون الرياضيون والمتخصصون في مجال الرعاية الصحية في اعتبارهم التوقيت المناسب خلال اليوم لممارسة الرياضة من أجل تحقيق أقصى استفادة من أنشطة برامج التدريبات الرياضية التي يشرفون على تنفيذها”.

صحيفة البيان