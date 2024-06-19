البرتغال تخطف فوزا قاتلا من التشيك والتسلل يحرم رونالدو

حقق منتخب البرتغال فوزا بشق الأنفس من أمام التشيك، بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما بملعب ريد بول ارينا، بالجولة الأولى من دور المجموعات بيورو 2024.

وتقدم المنتخب التشيكي بالهدف الأول في الدقيقة 62، قبل أن يعود البرتغال للتعادل بهدف عكسي سجله روبن هرناك بالخطأ في مرماه بالدقيقة 69.

وفي الدقيقة 90، أحرز فرانشيسكو كونسيساو هدف الفوز القاتل للبرتغال.بهذا الفوز، حصد رفاق رونالدو على أول ثلاث نقاط بالمركز الثاني بالتساوي مع المتصدر تركيا، ويظل التشيك بدون نقاط بالمركز الثالث.

وألغت تقنية التسلل الآلي هدفا للمنتخب البرتغالي، خلال مواجهة التشيك، بالجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024). ففي الدقيقة 87، والنتيجة 1-1، ارتقى كريستيانو رونالدو لكرة عرضية، مسددا رأسية في القائم الأيسر للتشيك، ارتدت ليتابعها زميله ديوجو جوتا برأسية أخرى في الشباك. وأشارت تقنية التسلل الآلي إلى وجود تسلل على رونالدو، ليلغي الحكم الإيطالي ماركو جويدا الهدف، لتعود النتيجة للتعادل 1-1.وبعدها، خطفت البرتغال هدف الفوز عبر البديل حونزاليس، في الوقت الضائع من عمر اللقاء.

كووورة