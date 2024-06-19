“مورينيو أفريقيا” على أبواب الدوري السعودي

يستعد الدوري السعودي لاستقبال مدرب برتغالي جديد، ينضم إلى كتيبة مواطنيه الذين يتواجدون على رأس القيادة الفنية ل4 أندية هي الهلال والنصر والشباب والخليج.وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أن البرتغالي باولو دوارتي المدير الفني لمنتخب توجو، اتفق على قيادة الخلود الصاعد حديثا لدوري المحترفين لأول مرة في تاريخه.

المدرب صاحب ال55 عاما، من المتوقع أن يلحق بمواطنيه جورجي جيسوس ولويس كاسترو، وفيتور بيريرا وبيدرو إيمانويل، علما بأنه لم يسبق له قيادة أندية خليجية من قبل رغم خبرته العربية السابقة مع الصفاقسي التونسي.وانحصرت أغلب مسيرة دوارتي في أفريقيا، إذ سبق له قيادة بوركنيا فاسو “مرتين” والجابون وأخيرا توجو بالإضافة لناديي أول أغسطس الأنجولي والصفاقسي التونسي.

وكانت بدايته مع فريق ليريا البرتغالي، وقتها تقابل مرتين ضد جورجي جيسوس مدرب الهلال الحالي والذي قاد فريق بيلينسيس بالدوري البرتغالي وقتها، وفاز الأخير في المرتين، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

ويلقب دوارتي ب “مورينيو” أفريقيا لأكثر من سبب، من بينها خبراته الطويلة كمدرب برتغالي في القارة السمراء، بالإضافة إلى النتائج المميزة التي حققها خلال محطاته التدريبية، علاوة على إجادته اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية بجانب البرتغالية على غرار “سبيشيال وان”.

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