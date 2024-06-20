ميسي: نحن الأفضل.. لكن هذا لا يعني أننا سنفوز بكوبا أمريكا بسهولة

تحدث ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن فرص فريقه في الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2024.

وصرح ميسي لصحيفة “سبورت” الإسبانية قائلاً: “لقد قلت دائماً وأكرر أن الأرجنتين مرشحة للتتويج، ولكن بطبيعتنا، نميل إلى اعتبار أنفسنا الأفضل دائماً ونعتبر الأمور مضمونة، مما يعرضنا للصدمات”.

وأضاف: “يمكننا اليوم القول إننا الأفضل لأننا أبطال العالم الحاليون، لكن هذا لا يعني أن الفوز بكوبا أمريكا سيكون سهلاً”.

وتابع ميسي: “المنافسة أصبحت أشد من أي وقت مضى، وهناك منتخبات مرشحة مثل الإكوادور التي تضم جيلاً ممتازاً من اللاعبين الشباب الذين يعرفون ما يريدون، بالإضافة إلى كولومبيا، وأوروجواي، والبرازيل. لذا، أقول إنها ستكون بطولة متكافئة جداً جداً”.

واستطرد: “الأمر الجيد بالنسبة لنا هو أن الفريق يدرك ذلك جيداً ويعلم أننا سنحتاج إلى مواصلة العمل الذي كنا نقوم به بل وأكثر، للفوز مرة أخرى”.

واستمر: “تحقيق كل ما حصلنا عليه في هذا الوقت القصير يمنحك الطمأنينة. يمنحك شعورا وكأن كل شيء قد تحقق”.

وأردف: “الفوز بكأس العالم كان انتقاما بعد خسارة النهائي في 2014.. كنت دائما ممتنا للمحبة التي تلقيتها طوال مسيرتي. وكان الأمر كما لو أن الجميع كان يريد أن تنتهي مسيرتي بهذه الطريقة، وأن لا يمكنني ترك كرة القدم دون أن أكون بطل العالم”.

بوابة الأهرام