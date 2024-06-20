أستاذ علم اجتماع: الأسرة السند الحقيقي للإنسان في الحياة

شددت الدكتورة سهير صفوت، أستاذ علم الاجتماع، على أهمية صلة الرحم والتواصل بين الأقارب، مؤكدة أن الأسرة والعائلة هما السند الحقيقي للإنسان في الحياة، مضيفة: “المواقف ستثبت لك أن العائلة هي من تقف بجانبك دائمًا، يجب التواصل معهم لأنهم يريدون لك الخير”.

ووجهت سهير صفوت خلال لقائها مع نهاد سمير وعبيدة أمير، مذيعتي برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، رسالة للأبناء قائلة: “ماما وبابا بيحبوك جدا، وبيبذلوا مجهود كبير جدا علشانك، لازم تحاول تتقبل وجهة نظرهم وتعمل بنصائحهم”.

وتابعت: “أنا مقدرة جدا دور الأب من الناحية المادية والمسؤولية الكبيرة اللي على عاتقه. التربية مش فلوس بس، صاحب ابنك وامشي معه ساعة حتى في الأسبوع، خليك على تواصل دائم معه على مواقع التواصل الاجتماعي وحاول تصاحبه”.

وأكملت:”رسالتي للأمهات، دوركم مش سلطة بيتم فرضها على الأبناء، ربنا خلقكم علشان الحب والحنان بلاش تكشري وتبرقي بعيونك، أنتن حد جميل وكل تعبيراتك هتوصل بس لازم توصل بالحب”.

بوابة الأهرام