إنجلترا تتعادل مع الدنمارك وتضع قدما في دور الـ 16 بيورو 2024

أهدرت إنجلترا فرصة التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد تعادلها 1-1 مع الدنمارك في المجموعة الثالثة يوم الخميس.

افتتحت إنجلترا التسجيل في الدقيقة 15 بعد انطلاقة سريعة من الظهير كايل ووكر، الذي استغل خطأ من المدافع فيكتور كريستيانسن، وخطف الكرة ليقوم بإرسال تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها القائد هاري كين بتسديدة منخفضة إلى الشباك.

رغم ذلك، أخفق فريق المدرب جاريث ساوثجيت في تعزيز تفوقه، حيث استغل مورتن يولماند رمية تماس غير متقنة بعد 16 دقيقة، وسدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس جوردان بيكفورد بعدما لمست القائم الأيمن.

ويعتبر البعض إنجلترا وصيفة بطلة أوروبا 2020 المرشحة الأبرز للفوز باللقب، لكنها عانت لصنع فرص جيدة طوال المباراة.

وظلت في صدارة المجموعة الثالثة بأربع نقاط، بينما تحتل الدنمرك المركز الثاني بنقطتين بعد تعادل سلوفينيا مع صربيا 1-1 في وقت سابق اليوم.

جريدة الرياض