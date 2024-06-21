نوال الزغبي تشوق الجمهور لحفلها في مهرجان موازين بالمغرب

نوال الزغبي، الفنانة اللبنانية، أثارت شوق الجمهور لحفلها القادم في مهرجان موازين بالمغرب. وعبّرت نوال الزغبي في تدوينة على حسابها على منصة X عن حماسها الكبير لحضور حفلها في المغرب الحبيب يوم 25 يونيو.

تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي في المغرب في اليوم المذكور، وسيقام الحفل ضمن فعاليات مهرجان موازين. من المتوقع أن يشهد الحدث حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وفي وقت سابق طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أحدث أغنياتها “بحكي عنك” عبر يوتيوب وكافة التطبيقات الموسيقية.

بوابة فيتو