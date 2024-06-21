هيفاء وهبي تثير الجدل بسبب جلسة تصوير بـ«ستايل» النحلة

أثارت الفنانة هيفاء وهبي جدلاً كبيراً بعد نشرها لفيديو جديد عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، حيث بدت فيه وكأنها شابة في الثلاثينيات من عمرها وهي ترقص بجرأة. تفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل متباين بين الإيجابي والسلبي.

ظهرت هيفاء في الفيديو وهي ترتدي ملابس بألوان تشبه تلك الخاصة بالنحلة، وهو اسم أحدث أغانيها التي أصدرتها قبل عيد الأضحى. وعلقت على الفيديو بقولها: «عندما تُتابعك النحلة»، ما أثار تعليقات متنوعة من متابعيها. أبدى البعض إعجابهم بالفيديو وتجدد شبابها، حيث كتبت إحدى المتابعات: «الجمال واللطافة والطاقة الإيجابية كلها في فيديو».

وانتقدها آخرون، إذ كتب متابع: «هيفاء وهبي رافضة فكرة إنها تكبر، متوقف الزمن عندها»، وكتب آخر: «بحب هيوفة كتير، بس اعتقد خلص صار لازم ترتاح».

طرحت هيفاء أغنيتها “يا نحلة”، في مايو الماضي وهي أغنية احتوت على قدر من خفة الظل، واستعانت هيفاء فيها بكلمات مصرية دارجة وسهلة الحفظ.

المصري اليوم