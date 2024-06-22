«أنا عايش عشانكم».. تامر حسني يوجه رسالة لابنته تاليا بعد تعليقها على فيديو حفله الأخير

وجه الفنان تامر حسني، رسالة إلى ابنته تاليا، بعدما علقت على فيديو حفله الأخير في «Zed East»، الذي يظهر فيه محلقًا في الهواء وسط جمهوره.

و علق تامر حسني، على منشور ابنته تاليا عير حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»:«أنا عايش عشانكم يا توته وهفضل جانبك وجانب أختك وأخوكي لحد ما أموت وهعمل كل حاجة في الدنيا عشان تبقوا أحسن مني مليون مره بإذن الله يارب».

و قد نشرت تاليا، فيديو والدها أثناء الحفلة وعلقت عليه عبر «انستجرام»:«والدي دايمًا كان بيقولي حلو أنك تبقي ناجحة، ولكن الأحلي أنك تكوني مميزة وسط الناجحين، مكنتش فاهمه الكلام دا وأنا صغيرة لكن فهمته دلوقتي، وأنا بدعي لنفسي ولأخواتي إننا نبقي زيك، بحبك يا بطلي الخارق».

المصري اليوم