وفاة دونا سيليستي والدة “الملك” بيليه عن عمر 101 عاما

توفيت سيليستي أرانتس، والدة “الملك” بيليه، عن عمر يناهز 101 عامًا، بعد عام ونصف من وفاة ابنها المتوّج بكأس العالم ثلاث مرات مع المنتخب البرازيلي لكرة القدم، وفقًا لما أعلنه عدد من أفراد عائلتها يوم الجمعة.

كتب إدينيو، الابن الأكبر لبيليه، على إنستغرام: “ارقدي بسلام يا جدتي”، مرفقًا رسالته بصورة له وهو يعانقها.

كما نشرت إحدى حفيدات الراحلة، كيلي ناسيمنتو، صورة لوالدة النجم الراحل الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ.

لم تقدم العائلة تفاصيل حول سبب الوفاة أو توقيتها، لكن وسائل إعلام برازيلية ذكرت أنها دخلت المستشفى لمدة ثمانية أيام وتوفيت يوم الجمعة.

ولدت دونا سيليستي، كما تُعرف في البرازيل، في عام 1923 في تريس كوراسويس بولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق)، حيث أنجبت في سن السابعة عشرة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي فاز بثلاث كؤوس عالمية.

تزوجت من جواو راموس دو ناسيمنتو، المعروف باسم “دوندينيو”، وولدت طفلان آخران: جاير (“زوكا”) الذي توفي عام 2020 بسبب السرطان، وهو المرض نفسه الذي هزم بيليه، في 29 ديسمبر عام 2022، ثم ماريا لوسيا.

وكشفت الأخيرة بعد وقت قصير من وفاة “ملك” كرة القدم أن والدتها التي تبلغ من العمر 100 عام وقتها، لم تكن على علم بوفاة ابنها الشهير.

قالت وقتها لقناة “إي إس بي إن”: “إنها في عالمها الصغير الخاص بها”.

مر موكب الجنازة الذي حمل نعش بيليه بمنزلها في سانتوس، وهي مدينة ساحلية بالقرب من ساو باولو حيث أمضت سنواتها الأخيرة، وحيث تألق ابنها خلال معظم مسيرته الاحترافية.



فرانس برس