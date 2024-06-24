مايكل جاكسون يعود للحياة من جديد.. وكلمة السر جمهور أسماء جلال

عاد الفنان الراحل مايكل جاكسون للواجهة مرة أخرى بعد رحيله عام 2005، ليحتل صدارة محركات البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بسبب تشبيه الفنانة أسماء جلال به، نظراً لتشابه ملامحهما.

داعبت أسماء جلال جمهورها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تغيير صورتها الشخصية إلى صورة معدلة لمايكل جاكسون بملامح تشبه ملامحها، مما جعل الجمهور يتفاعل بشكل إيجابي ويعتبر الأمر مجرد دعابة.

بدأت القصة عندما رفضت أسماء جلال أن يلمسها أحد المعجبين بها قائلة: “لو سمحت من غير لمس”، ما أثار غضب بعض جمهورها، فقرروا السخرية منها على طريقتهم الخاصة. ولكن، بدلاً من أن تتأثر بالسخرية، تعاملت أسماء بروح الدعابة، مما حول الموقف من هجوم إلى مزاح متبادل بين الطرفين.

وانتهت القصة بالنسبة للفنانة أسماء جلال، بمجرد أن حذفت صورة البروفايل الخاص بها، وأعادت صورتها من العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 3″، إلا أن الجمهور لا زال يمازح فنانته المفضلة ويتحدث على الشبه الكبير بينها وبين مايكل جاكسون الذي عاد لـ”الترند” من جديد بعد رحيله، والسبب يعود لجمهور الفنانة أسماء جلال.

وتعيش الفنانة أسماء جلال حالة من الانتعاشة الفنية في عالم السينما من خلال مشاركتها في عددٍ من الأعمال الفنية المختلفة من بينها فيلم ولاد رزق3- القاضية، وفيلم “اللعب مع العيال” مع الفنان محمد إمام.

جريدة الدستور