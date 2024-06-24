عصام الحضري: لا أوافق على العمل مع حسام حسن في منتخب مصر

أكد عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أنه لا يوافق على العمل مع حسام حسن، المدير الفني الحالي للفراعنة، خلال فترة قيادته للمنتخب.

صرح الحضري عبر قناة إم بي سي مصر قائلاً: “لن أعمل مع حسام حسن إذا طلب انضمامي للجهاز الفني لمنتخب مصر”.

وأضاف: “حصلت على شهاداتي من الخارج، وقضيت فترات تدريبية ومعايشات كثيرة خارج مصر، وكل المدربين الذين عملت معهم كانوا أجانب، باستثناء إيهاب جلال”.

وتابع: “سنتأهل إلى كأس العالم 2026 في كل الأحوال، فمجموعة منتخب مصر لا يفوز فيها أحد سوانا. حتى لو تعاقدنا مع أي مدرب مثل حسام البدري أو إيهاب جلال، كنا سنتأهل، وحسام حسن ينطبق عليه نفس الأمر. حتى إذا استمر فيتوريا في منصبه كنا سنتأهل أيضًا”.

وأضاف: “إذا لم يتمكن حسام حسن والجهاز الفني من الفوز بكأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر، فيجب عليهم تقديم استقالاتهم قبل العودة. كيروش وصل إلى نهائي البطولة لأول مرة منذ 2017، عندما تأهلنا مع كوبر بعد غياب 3 نسخ عن البطولة”.

وأتم عصام الحضري تصريحاته قائلًا: “منتخب مصر يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، لكنهم يحتاجون لنظام معنوي، وليس العصبية والتدريبات الطويلة والصوت العالي، يجب أن يكون هناك جهاز كامل وليس أنا وأخويا”.

بوابة الشروق