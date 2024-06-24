بعد سيلفي رونالدو.. “يويفا” يتحرك ومدرب البرتغال “خائف”

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تشديد الإجراءات الأمنية على جانبي الملاعب لمنع المشجعين من الوصول إلى اللاعبين في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” التي تستضيفها ألمانيا حاليًا، وذلك بعد تفاقم المشكلة عندما حاول ستة مشجعين على الأقل التقاط صور شخصية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال “يويفا” الأحد: “سيتم اتخاذ تدابير سلامة إضافية” في الملاعب العشرة في ألمانيا، لكنه لم يكشف عن الخطة المحدثة لمنع المتسللين الذين قد يواجهون محاكمة جنائية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: “أي تسلل إلى الملعب يشكل خرقًا لقواعد الاستاد، وسيؤدي إلى الطرد من الملعب ومنع دخول كافة المباريات، وتقديم شكوى جنائية رسمية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير”.

ودخل أربعة مشجعين الملعب يلاحقون رونالدو، السبت، خلال المباراة التي فاز فيها منتخب البرتغال على تركيا 3-0. وحاول العديد من المشجعين الآخرين الوصول إليه بعد انتهاء المباراة في دورتموند.

وتوقف رونالدو لالتقاط صورة سيلفي مع صبي صغير قبل حوالي 20 دقيقة من نهاية المباراة، لكن آخرين اقتحموا أرض الملعب لاحقًا في محاولة لالتقاط صورة مع نجم النصر السعودي، الذي بدا عليه الاستياء.

ورغم أن مقتحمي الملعب كانوا يريدون فقط، على ما يبدو، التقاط صور شخصية إلا أن الخطة الأمنية للبطولة تهدف أيضا لحماية اللاعبين من الأذى.

وشهدت العديد من مباريات يورو2024 وصول مشجعين لأرض الملعب، بما في ذلك مشجع يحمل كاميرا اقترب من النجم البلجيكي كيفن دي بروين في مباراة أمام سلوفاكيا في فرانكفورت.

من جهته عبر مدرب البرتغال، روبرتو مارتينيز، عن مخاوفه بشأن أمن وسلامة اللاعبين من جراء هذا السلوك.

وبينما هون برناردو سيلفا، أفضل لاعب في المباراة، من هذه الأحداث قائلا “إنها ضريبة الشهرة في عالم كرة القدم إضافة لوجود لاعب بحجم وقيمة (رونالدو) في الفريق، اعتبر مارتينيز أن اقتحام الملعب يعرض حياة اللاعبين للخطر وكان يجب على أفراد الأمن منع المخالفين.

وأضاف للصحفيين “إنه أمر يبعث على القلق لأننا كنا محظوظين اليوم لأن نوايا الجماهير كانت جيدة.

وتابع: “نقدر جميعا المشجع الذي يرغب في الاحتفاء بنجمه المفضل.. لكني أدعوكم لتفهم أن الأمور قد تتحول إلى ما لا يحمد عقباه إذا لم تكن هذه النوايا طيبة”.

ويبدو أن العرض المالي المقدم من أحد مقدمي البرامج على يوتيوب هو السبب في العديد من حالات اقتحام الملاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي قبل 3 أسابيع في لندن.

وبعد مباراتي اليوم الأحد في يورو 2024، ستكون البطولة تجاوزت نقطة المنتصف باكتمال 26 مباراة من بين 51 مباراة مقررة.

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