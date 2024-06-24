يامال يهدد إسبانيا بغرامة نادرة

أفاد تقرير صحفي ألماني بأن منتخب إسبانيا يواجه خطر انتهاك القانون في ألمانيا خلال بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” بسبب لاعبه الشاب لامين يامال.

لاعب السن الصغير، لامين يامال (16 عاماً)، قدم أداء متميز خلال أول مباراتين له في البطولة أمام كرواتيا وإيطاليا على التوالي.

وفقاً لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن الاتحاد الإسباني قد يتعرض لغرامة قدرها 30 ألف يورو إذا ما لعب لامين يامال لمدة 90 دقيقة كاملة ضد ألبانيا. ومن المقرر أن تلتقي إسبانيا وألبانيا غداً الإثنين في المباراة النهائية لمرحلة المجموعات في كأس أمم أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الألماني يحظر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً العمل بعد الساعة الثامنة مساءً، باستثناء للرياضيين الذين يسمح لهم باللعب حتى الساعة 11 مساءً، ما يشمل الاستحمام والمقابلات الإعلامية بعد نهاية المباراة.

ومع ذلك، فإن اللعب لمدة 90 دقيقة يتجاوز الحد المسموح به بعد صافرة نهاية الوقت، مما يعني أن الاتحاد الإسباني قد يتعرض لعقوبة بسبب هذا التجاوز.

وتقام مواجهة إسبانيا وألبانيا في الساعة الثامنة بتوقيت ألمانيا، وقد يكون هناك تحول صعب إذا لعب يامال 90 دقيقة كاملة.

ونوهت الصحيفة، بأنه تم وضع القانون لمنع استغلال الشباب في القوى العاملة ولحماية سلامتهم ورفاههم.

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