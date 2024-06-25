رياضية
بالتعادل القاتل .. إيطاليا تخرج كرواتيا من البطولة
خطف منتخب إيطاليا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي يورو 2024، بتعادل قاتل أمام كرواتيا (1-1)، الاثنين، في الجولة الختامية للمجموعة الثانية.
وتقدم لوكا مودريتش في الدقيقة 55 لكرواتيا، وعادل ماتيا زاكايني النتيجة لإيطاليا، في الدقيقة الأخيرة (90+8).وبهذا التعادل، تأهلت إيطاليا إلى دور ال16 كوصيفة للمجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط.وفي المقابل، تجمد رصيد كرواتيا عند نقطتين بالمركز الثالث، لتودع البطولة، حيث لا تسعفها نتائجها لاحتلال أحد المقاعد الأربعة، المخصصة لأصحاب المركز الثالث في ثمن النهائي.
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